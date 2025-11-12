Η αποζημίωση Μηχανικός Full-Stack Λογισμικού in United States στην Charles Schwab κυμαίνεται από $91.1K ανά year για 54 έως $163K ανά year για 58. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $120K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Charles Schwab. Τελευταία ενημέρωση: 11/12/2025
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές ()
Μπόνους
54
$91.1K
$86.7K
$114
$4.2K
55
$115K
$106K
$0
$8.4K
56
$129K
$122K
$0
$7.4K
57
$161K
$143K
$0
$17.1K
Εταιρεία
Όνομα Βαθμίδας
Έτη Εμπειρίας
Συνολική Αποζημίωση
|Δεν βρέθηκαν μισθοί
25%
ΕΤΟΣ 1
25%
ΕΤΟΣ 2
25%
ΕΤΟΣ 3
25%
ΕΤΟΣ 4
Στην Charles Schwab, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:
25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)
25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)