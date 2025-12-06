Κατάλογος Εταιρειών
Charles River Associates
Charles River Associates Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in United States στην Charles River Associates κυμαίνεται από $80.4K έως $115K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Charles River Associates. Τελευταία ενημέρωση: 12/6/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$92.1K - $108K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$80.4K$92.1K$108K$115K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Charles River Associates?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Charles River Associates in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $114,660. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Charles River Associates για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in United States είναι $80,360.

