Chainalysis
Chainalysis Μισθοί

Το εύρος μισθών της Chainalysis κυμαίνεται από $143,068 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλότερο άκρο έως $310,896 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Chainalysis. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $160K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $211K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
Median $290K

Διοικητικός Βοηθός
$286K
Επιστήμονας Δεδομένων
$162K
Ανθρώπινοι Πόροι
$279K
Μάρκετινγκ
$178K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$143K
Προσλήψεις
$162K
Πωλήσεις
$311K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$199K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Πρόγραμμα Εκχώρησης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Chainalysis, οι Χορηγήσεις μετοχών/μετοχικών δικαιωμάτων υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 4 ετών:

  • 25% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετήσια)

  • 25% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% εκχωρείται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Chainalysis είναι ο Πωλήσεις at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $310,896. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Chainalysis είναι $199,000.

