Κατάλογος Εταιρειών
CGS
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

CGS Μισθοί

Το εύρος μισθών της CGS κυμαίνεται από $33,690 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $196,980 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CGS. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Εξυπηρέτηση Πελατών
$34.7K
Ανθρώπινοι Πόροι
$33.7K
Πωλήσεις
$55.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Μηχανικός Λογισμικού
$62.1K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$197K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

据报道，CGS最高薪的职位是Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level，年总薪酬为$196,980。这包括基本工资以及任何潜在的股票薪酬和奖金。
据报道，CGS的年总薪酬中位数为$55,497。

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CGS

Σχετικές Εταιρείες

  • Airbnb
  • Intuit
  • Amazon
  • Lyft
  • Coinbase
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι