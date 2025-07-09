CGS Μισθοί

Το εύρος μισθών της CGS κυμαίνεται από $33,690 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλότερο άκρο έως $196,980 για Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CGS . Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025