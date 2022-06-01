Κατάλογος Εταιρειών
CGG
CGG Μισθοί

Το εύρος μισθών της CGG κυμαίνεται από $65,631 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $99,735 για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο υψηλότερο άκρο.

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $68.3K
Αναλυτής Δεδομένων
$86.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$65.6K

Γεωλόγος Μηχανικός
$69.7K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$99.7K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην CGG είναι ο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $99,735. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην CGG είναι $69,650.

