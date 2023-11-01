Κατάλογος Εταιρειών
cfdx
    Σχετικά με

    CFDX is a precision neuroscience company based in London. They specialize in developing advanced technologies and solutions for studying the brain and understanding its complex functions.

    https://cfdx.io
    Ιστότοπος
    2022
    Έτος Ίδρυσης
    4
    Αριθμός Υπαλλήλων
    Κεντρικά Γραφεία

