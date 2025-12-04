Κατάλογος Εταιρειών
Cervello
Cervello Διευθυντής Έργων Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Διευθυντής Έργων in United States στην Cervello ανέρχεται σε $180K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cervello. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέσος Μισθός
company icon
Cervello
Project Manager
Boston, MA
Σύνολο ανά έτος
$180K
Επίπεδο
-
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$0
Μπόνους
$30K
Έτη στην εταιρεία
6 Έτη
Έτη εμπειρίας
6 Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Cervello?
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Cervello in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $186,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cervello για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in United States είναι $178,000.

Άλλοι Πόροι

