CertiK
CertiK Μισθοί

Το εύρος μισθών της CertiK κυμαίνεται από $102,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιστήμονας Δεδομένων στο χαμηλότερο άκρο έως $653,250 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CertiK. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $160K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $102K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$209K

Σχεδιαστής Προϊόντος
$146K
Διευθυντής Προϊόντος
$219K
Διαχειριστής Έργου
$653K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$175K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$624K
Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην CertiK είναι ο Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $653,250. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην CertiK είναι $192,035.

