Certify Μισθοί

Το εύρος μισθών της Certify κυμαίνεται από $51,618 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $252,461 για Πωλήσεις στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Certify. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $97.7K
Διευθυντής Προϊόντος
Median $170K
Επιχειρησιακός Αναλυτής
$121K

Εξυπηρέτηση Πελατών
$51.7K
Λειτουργίες Εξυπηρέτησης Πελατών
$51.6K
Επιστήμονας Δεδομένων
$159K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$99.5K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$106K
Πωλήσεις
$252K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$226K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at Certify is Πωλήσεις at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $252,461. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Certify is $113,063.

