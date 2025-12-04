Κατάλογος Εταιρειών
Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in United States στην Certa κυμαίνεται από $120K έως $170K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Certa. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$135K - $154K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$120K$135K$154K$170K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Certa in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $169,920. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Certa για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in United States είναι $119,520.

