Certa Μισθοί

Το εύρος μισθών της Certa κυμαίνεται από $17,488 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $144,720 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Certa. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $39.6K
Ανθρώπινοι Πόροι
$19.4K
Διαχειριστής Έργου
$145K

Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$17.5K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

O cargo mais bem pago reportado na Certa é Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level com uma remuneração total anual de $144,720. Isto inclui o salário base, bem como qualquer potencial remuneração em ações e bónus.
A remuneração total anual mediana reportada na Certa é $29,530.

