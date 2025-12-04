Κατάλογος Εταιρειών
CERN
CERN Διοικητικός Βοηθός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διοικητικός Βοηθός in Switzerland στην CERN κυμαίνεται από CHF 33.2K έως CHF 46.2K ανά year.

$43.9K - $51.7K
$41K$43.9K$51.7K$57.1K
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CERN?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διοικητικός Βοηθός στην CERN in Switzerland φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CHF 46,188. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CERN για τον ρόλο Διοικητικός Βοηθός in Switzerland είναι CHF 33,161.

Άλλοι Πόροι

