Κατάλογος Εταιρειών
CERN
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

CERN Μισθοί

Το εύρος μισθών της CERN κυμαίνεται από $47,822 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλότερο άκρο έως $114,875 για Μηχανικός Υλικού στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της CERN. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $89.1K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Ερευνητής Επιστήμονας

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $76.6K
Διοικητικός Βοηθός
$47.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Μηχανικός Υλικού
$115K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$92.2K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$83.3K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying role reported at CERN is Μηχανικός Υλικού at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $114,875. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CERN is $86,165.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CERN

Σχετικές Εταιρείες

  • LinkedIn
  • Snap
  • Intuit
  • Spotify
  • Uber
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι