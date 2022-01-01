Κατάλογος Εταιρειών
Ceridian Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ceridian κυμαίνεται από $52,260 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $279,390 για Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ceridian. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Μηχανικός Λογισμικού
Software Developer I $59.1K
Software Developer II $74.9K
Software Developer III $86.7K
Senior Software Developer $97.6K
Lead Software Developer $112K

Πλήρης Στοίβα Μηχανικός Λογισμικού

Μηχανικός Διασφάλισης Ποιότητας (QA)

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $92K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$52.3K

Ανθρώπινοι Πόροι
$279K
Μάρκετινγκ
$137K
Διευθυντής Σχεδιασμού Προϊόντος
$106K
Διευθυντής Προϊόντος
$67.4K
Διαχειριστής Έργου
$82.6K
Προσλήψεις
$68.6K
Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού
$111K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$128K
Technical Account Manager
$88.2K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$101K
Πρόγραμμα Εκχώρησης

33.3%

ΕΤΟΣ 1

33.3%

ΕΤΟΣ 2

33.3%

ΕΤΟΣ 3

Τύπος Μετοχής
RSU

Στην Ceridian, οι RSUs υπόκεινται σε πρόγραμμα εκχώρησης 3 ετών:

  • 33.3% εκχωρείται στο 1st-ΕΤΟΣ (33.30% ετήσια)

  • 33.3% εκχωρείται στο 2nd-ΕΤΟΣ (33.30% ετήσια)

  • 33.3% εκχωρείται στο 3rd-ΕΤΟΣ (33.30% ετήσια)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ceridian είναι ο Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $279,390. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ceridian είναι $92,000.

