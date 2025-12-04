Κατάλογος Εταιρειών
Cerebras Systems
Cerebras Systems Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Cerebras Systems κυμαίνεται από $193K ανά year για L2 έως $295K ανά year για L12. Το διάμεσο yearιο πακέτο αποζημίωσης in United States ανέρχεται σε $305K. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cerebras Systems. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέσος Όρος Αποζημίωση Κατά Επίπεδο
Όνομα Επιπέδου
Σύνολο
Βασικός
Μετοχές
Μπόνους
L2
(Αρχάριο Επίπεδο)
$193K
$168K
$25.8K
$0
L3
$153K
$153K
$0
$0
L4
$201K
$176K
$25K
$0
L5
$362K
$232K
$130K
$0
Προβολή 4 Περισσότερων Επιπέδων
Τελευταίες Υποβολές Μισθών
Μισθοί Πρακτικής Άσκησης

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Cerebras Systems, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Cerebras Systems in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $525,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cerebras Systems για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $285,000.

