Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανολόγος Μηχανικός in United States στην Cerebras Systems κυμαίνεται από $168K έως $238K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cerebras Systems. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$190K - $225K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$168K$190K$225K$238K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Στην Cerebras Systems, τα Χορηγήσεις μετοχών/συμμετοχικού κεφαλαίου υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)



Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανολόγος Μηχανικός στην Cerebras Systems in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $237,820. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cerebras Systems για τον ρόλο Μηχανολόγος Μηχανικός in United States είναι $167,508.

Άλλοι Πόροι

