Cerberus Capital Management Στελέχωση Προσωπικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Στελέχωση Προσωπικού in United States στην Cerberus Capital Management κυμαίνεται από $67.2K έως $93.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cerberus Capital Management. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$72K - $84.8K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$67.2K$72K$84.8K$93.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Στελέχωση Προσωπικού στην Cerberus Capital Management in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $93,600. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cerberus Capital Management για τον ρόλο Στελέχωση Προσωπικού in United States είναι $67,200.

