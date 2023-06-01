Κατάλογος Εταιρειών
Cerberus Capital Management
Cerberus Capital Management Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cerberus Capital Management κυμαίνεται από $78,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Προσλήψεις στο χαμηλότερο άκρο έως $342,465 για Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Cerberus Capital Management. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Λογιστής
$151K
Επιστήμονας Δεδομένων
$164K
Ανθρώπινοι Πόροι
$111K

Σύμβουλος Διαχείρισης
$250K
Προσλήψεις
$78.4K
Μηχανικός Λογισμικού
$265K
Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος
$342K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Cerberus Capital Management είναι ο Επιχειρηματικός Κεφαλαιούχος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $342,465. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Cerberus Capital Management είναι $164,175.

