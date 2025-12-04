Κατάλογος Εταιρειών
Ceragon Networks
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Διευθυντής Έργων

  • Όλοι οι Μισθοί Διευθυντής Έργων

Ceragon Networks Διευθυντής Έργων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Έργων in Israel στην Ceragon Networks κυμαίνεται από ₪333K έως ₪463K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Ceragon Networks. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$106K - $125K
Israel
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$98.9K$106K$125K$138K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Διευθυντής Έργων υποβολές στην Ceragon Networks για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας


Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Ceragon Networks?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Διευθυντής Έργων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Έργων στην Ceragon Networks in Israel φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₪463,362. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Ceragon Networks για τον ρόλο Διευθυντής Έργων in Israel είναι ₪332,670.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Ceragon Networks

Σχετικές Εταιρείες

  • Lyft
  • PayPal
  • Square
  • Facebook
  • Spotify
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ceragon-networks/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.