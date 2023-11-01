Κατάλογος Εταιρειών
Ceragon Networks
Εργάζεστε εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Ceragon Networks Μισθοί

Το εύρος μισθών της Ceragon Networks κυμαίνεται από $54,380 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλότερο άκρο έως $115,407 για Διαχειριστής Έργου στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Ceragon Networks. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και επιτυγχάνουμε τακτικά αυξήσεις $30K+ (μερικές φορές $300K+).Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας να αναθεωρηθεί από τους πραγματικούς ειδικούς - recruiters που το κάνουν καθημερινά.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$108K
Μηχανικός Υλικού
$109K
Διαχειριστής Έργου
$115K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Μηχανικός Λογισμικού
$54.4K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στην σελίδα αποζημίωσης ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε στο ξεκλείδωμα της σελίδας.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Ceragon Networks είναι ο Διαχειριστής Έργου at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $115,407. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Ceragon Networks είναι $108,886.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Ceragon Networks

Σχετικές Εταιρείες

  • PayPal
  • DoorDash
  • Dropbox
  • Netflix
  • Google
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι