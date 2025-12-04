Κατάλογος Εταιρειών
Cepheid
Cepheid Χημικός Μηχανικός Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Χημικός Μηχανικός in United States στην Cepheid κυμαίνεται από $111K έως $151K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Cepheid. Τελευταία ενημέρωση: 12/4/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$118K - $143K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$111K$118K$143K$151K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Μηχανικός Διεργασιών

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Χημικός Μηχανικός στην Cepheid in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $150,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cepheid για τον ρόλο Χημικός Μηχανικός in United States είναι $110,500.

