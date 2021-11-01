Κατάλογος Εταιρειών
Cepheid
Cepheid Μισθοί

Το εύρος μισθών της Cepheid κυμαίνεται από $68,340 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $196,015 για Διευθυντής Προγράμματος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Cepheid. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανολόγος Μηχανικός
Median $140K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $144K
Λογιστής
$147K

Βιοϊατρικός Μηχανικός
$194K
Χημικός Μηχανικός
$131K

Μηχανικός Διεργασιών

Εξυπηρέτηση Πελατών
$68.3K
Επιστήμονας Δεδομένων
$151K
Οικονομικός Αναλυτής
$147K
Μηχανικός Υλικού
$171K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$112K
Διευθυντής Προϊόντος
$163K
Διευθυντής Προγράμματος
$196K
Διαχειριστής Έργου
$168K
Λειτουργίες Εσόδων
$181K
Τεχνικός Διευθυντής Προγράμματος
$171K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Cepheid είναι ο Διευθυντής Προγράμματος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $196,015. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Cepheid είναι $150,750.

