Centrica Μισθοί

Το εύρος μισθών της Centrica κυμαίνεται από $38,420 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Εξυπηρέτηση Πελατών στο χαμηλότερο άκρο έως $117,761 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Centrica. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $103K
Διοικητικός Βοηθός
$38.7K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$38.4K

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$66.8K
Διευθυντής Προϊόντος
$118K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Centrica είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $117,761. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Centrica είναι $66,842.

