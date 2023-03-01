Centric Software Μισθοί

Το εύρος μισθών της Centric Software κυμαίνεται από $101,570 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $255,000 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Centric Software . Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025