Centric Software
Centric Software Μισθοί

Το εύρος μισθών της Centric Software κυμαίνεται από $101,570 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Πληροφορικός (ΤΠΕ) στο χαμηλότερο άκρο έως $255,000 για Αρχιτέκτονας Λύσεων στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Centric Software. Τελευταία ενημέρωση: 8/17/2025

$160K

Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $150K
Μηχανικός Λογισμικού
Median $123K
Πληροφορικός (ΤΠΕ)
$102K

Διευθυντής Προϊόντος
$159K
Πωλήσεις
$174K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$255K
Συχνές Ερωτήσεις

De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Centric Software is Αρχιτέκτονας Λύσεων at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $255,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Centric Software is $154,600.

