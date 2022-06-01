Κατάλογος Εταιρειών
Central California Alliance for Health
Central California Alliance for Health Μισθοί

Ο μισθός της Central California Alliance for Health κυμαίνεται από $140,700 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT) στο χαμηλό άκρο έως $179,100 για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Central California Alliance for Health. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$141K
Μηχανικός Λογισμικού
$179K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Central California Alliance for Health είναι Μηχανικός Λογισμικού at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $179,100. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Central California Alliance for Health είναι $159,900.

Άλλοι Πόροι

