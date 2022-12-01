Centiro Μισθοί

Ο μισθός της Centiro κυμαίνεται από $7,468 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $11,831 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Centiro . Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025