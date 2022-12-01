Κατάλογος Εταιρειών
Centiro
Centiro Μισθοί

Ο μισθός της Centiro κυμαίνεται από $7,468 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Μηχανικός Λογισμικού στο χαμηλό άκρο έως $11,831 για έναν Επιστήμονας Δεδομένων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Centiro. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Επιστήμονας Δεδομένων
$11.8K
Μηχανικός Λογισμικού
$7.5K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Centiro είναι Επιστήμονας Δεδομένων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $11,831. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Centiro είναι $9,649.

