Centific Μισθοί

Ο μισθός της Centific κυμαίνεται από $50,250 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο χαμηλό άκρο έως $287,430 για έναν Διαχειριστής Προγραμμάτων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Centific. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Median $70K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Επιστήμονας Δεδομένων
Median $95K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$68.6K

Ανθρώπινοι Πόροι
$50.3K
Τεχνολόγος Πληροφορικής (IT)
$68.6K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$287K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$80.1K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Centific είναι Διαχειριστής Προγραμμάτων at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $287,430. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Centific είναι $70,000.

Άλλοι Πόροι