Centerview Partners Μισθοί

Ο διάμεσος μισθός της Centerview Partners είναι $330,000 για έναν Επενδυτικός Τραπεζίτης . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Centerview Partners. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Επενδυτικός Τραπεζίτης
Median $330K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Centerview Partners είναι Επενδυτικός Τραπεζίτης με ετήσια συνολική αμοιβή $330,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Centerview Partners είναι $330,000.

