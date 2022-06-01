Κατάλογος Εταιρειών
Centerfield Μισθοί

Ο μισθός της Centerfield κυμαίνεται από $58,531 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Σχεδιαστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $248,750 για έναν Μάρκετινγκ στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Centerfield. Τελευταία ενημέρωση: 9/10/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$122K
Μάρκετινγκ
$249K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$58.5K

Πωλήσεις
$151K
Μηχανικός Λογισμικού
$101K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Centerfield είναι Μάρκετινγκ at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $248,750. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Centerfield είναι $121,605.

Άλλοι Πόροι