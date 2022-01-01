Censys Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Censys κυμαίνεται από $122,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $289,100 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Censys. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Διαχειριστής Προϊόντος
$289K
Προσελκυστής Προσωπικού
$122K
Μηχανικός Λογισμικού
$199K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Συχνές Ερωτήσεις

Ipa ti o nsan owo giga julọ ti a sọ ni Censys ni Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level pẹlu apapọ isanwo ọdun ti $289,100. Eyi pẹlu oṣu ipilẹ ati eyikeyi isanwo ọja ipin ati awọn ẹbun.
Apapọ isanwo ọdun aringbungbun ti a sọ ni Censys ni $198,716.

