Censys Μισθοί

Ο μισθός της Censys κυμαίνεται από $122,400 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Προσελκυστής Προσωπικού στο χαμηλό άκρο έως $289,100 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Censys . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025