Celonis Μισθοί

Ο μισθός της Celonis κυμαίνεται από $42,346 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $205,800 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Celonis . Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025