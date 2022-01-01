Celonis Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο μισθός της Celonis κυμαίνεται από $42,346 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλό άκρο έως $205,800 για έναν Ανθρώπινοι Πόροι στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Celonis. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
IC1 $69.5K
IC2 $102K
IC3 $120K
IC4 $160K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $150K
Μηχανικός Πωλήσεων
Median $170K

Επιχειρησιακός Αναλυτής
Median $42.3K
Σύμβουλος Διοίκησης
Median $200K
Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $178K
Σχεδιαστής Προϊόντος
Median $94.3K
Εξυπηρέτηση Πελατών
$181K
Επιτυχία Πελατών
$201K
Διευθυντής Επιστήμης Δεδομένων
$89.5K
Επιστήμονας Δεδομένων
$89.1K
Χρηματοοικονομικός Αναλυτής
$63.8K
Ανθρώπινοι Πόροι
$206K
Μάρκετινγκ
$88.6K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$90.5K
Διαχειριστής Συνεργατών
$131K
Διαχειριστής Προγραμμάτων
$164K
Διαχειριστής Έργων
$159K
Προσελκυστής Προσωπικού
$111K
Πωλήσεις
$115K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$94.5K

Αρχιτέκτονας Δεδομένων

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$201K
Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Celonis, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (2.08% μηνιαία)

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην Celonis, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Celonis είναι Ανθρώπινοι Πόροι at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $205,800. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Celonis είναι $119,777.

