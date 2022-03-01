Κατάλογος Εταιρειών
Celigo
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας

Celigo Μισθοί

Ο μισθός της Celigo κυμαίνεται από $22,783 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Λειτουργίες Μάρκετινγκ στο χαμηλό άκρο έως $207,000 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Celigo. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Μηχανικός Λογισμικού
Median $29.5K

Μηχανικός Λογισμικού Backend

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $207K
Επιχειρησιακή Ανάπτυξη
$73.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Επιτυχία Πελατών
$98.3K
Σύμβουλος Διοίκησης
$122K
Μάρκετινγκ
$201K
Λειτουργίες Μάρκετινγκ
$22.8K
Σχεδιαστής Προϊόντος
$62.1K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
$59.3K
Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$98K
Λείπει ο τίτλος σας;

Αναζητήστε όλους τους μισθούς στη σελίδα αποδοχών ή προσθέστε τον μισθό σας για να βοηθήσετε να ξεκλειδώσει η σελίδα.


Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Celigo είναι Διαχειριστής Προϊόντος με ετήσια συνολική αμοιβή $207,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Celigo είναι $85,815.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Celigo

Σχετικές Εταιρείες

  • Hexagon PPM
  • Turvo
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι