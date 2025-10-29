Κατάλογος Εταιρειών
Celestica
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Αναλυτής Δεδομένων

  • Όλοι οι Μισθοί Αναλυτής Δεδομένων

Celestica Αναλυτής Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Αναλυτής Δεδομένων in Canada στην Celestica κυμαίνεται από CA$42.6K έως CA$59.6K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Celestica. Τελευταία ενημέρωση: 10/29/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

CA$46.1K - CA$53.6K
Canada
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
CA$42.6KCA$46.1KCA$53.6KCA$59.6K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Χρειαζόμαστε μόνο 3 ακόμη Αναλυτής Δεδομένων υποβολές στην Celestica για να ξεκλειδώσουμε!

Προσκαλέστε τους φίλους σας και την κοινότητά σας να προσθέσουν μισθούς ανώνυμα σε λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα. Περισσότερα δεδομένα σημαίνουν καλύτερες πληροφορίες για αναζητούντες εργασία όπως εσείς και την κοινότητά μας!

💰 Προβολή Όλων Μισθοί

💪 Συνεισφέρετε Ο Μισθός Σας

Block logo
+CA$80.5K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.8K
Datadog logo
+CA$48.6K
Verily logo
+CA$30.5K
Don't get lowballed

Συμβάλλετε
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Celestica?

Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Αναλυτής Δεδομένων προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Αναλυτής Δεδομένων στην Celestica in Canada φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή CA$59,614. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Celestica για τον ρόλο Αναλυτής Δεδομένων in Canada είναι CA$42,581.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την Celestica

Σχετικές Εταιρείες

  • Dropbox
  • Snap
  • Flipkart
  • Roblox
  • Square
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι