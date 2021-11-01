Κατάλογος Εταιρειών
Cedar Μισθοί

Ο μισθός της Cedar κυμαίνεται από $121,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο χαμηλό άκρο έως $235,000 για έναν Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cedar. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Μηχανικός Λογισμικού
Software Engineer I $130K
Software Engineer II $165K
Software Engineer III $230K

Μηχανικός Λογισμικού Full-Stack

Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού
Median $235K
Επιστήμονας Δεδομένων
Median $150K

Διαχειριστής Προϊόντος
Median $121K
Προσελκυστής Προσωπικού
Median $145K
Ανθρώπινοι Πόροι
$149K
Αναλυτής Κυβερνοασφάλειας
$158K
Αρχιτέκτονας Λύσεων
Median $229K
Ερευνητής UX
$124K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Cedar είναι Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού με ετήσια συνολική αμοιβή $235,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Cedar είναι $150,000.

