Cedar Gate Technologies Μισθοί

Ο μισθός της Cedar Gate Technologies κυμαίνεται από $2,665 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων στο χαμηλό άκρο έως $162,185 για έναν Διαχειριστής Έργων στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Cedar Gate Technologies. Τελευταία ενημέρωση: 9/9/2025

$160K

Επιστήμονας Δεδομένων
$90.5K
Διαχειριστής Έργων
$162K
Μηχανικός Λογισμικού
$5.7K

Διαχειριστής Τεχνικών Προγραμμάτων
$2.7K
Συχνές Ερωτήσεις

Най-високо платената позиция в Cedar Gate Technologies е Διαχειριστής Έργων at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $162,185. Това включва основна заплата, както и потенциални акции и бонуси.
Медианното годишно общо възнаграждение в Cedar Gate Technologies е $48,067.

