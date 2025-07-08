Κατάλογος Εταιρειών
CDM Smith Μισθοί

Ο μισθός της CDM Smith κυμαίνεται από $80,000 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Πολιτικός Μηχανικός στο χαμηλό άκρο έως $165,568 για έναν Διαχειριστής Προϊόντος στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της CDM Smith. Τελευταία ενημέρωση: 10/16/2025

Πολιτικός Μηχανικός
Median $80K
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
$82.4K
Μηχανολόγος Μηχανικός
$103K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Διαχειριστής Προϊόντος
$166K
Συχνές Ερωτήσεις

Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην CDM Smith είναι Διαχειριστής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $165,568. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CDM Smith είναι $92,655.

