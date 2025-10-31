Κατάλογος Εταιρειών
CBTS Technology Solutions India
CBTS Technology Solutions India Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Λογισμικού in India στην CBTS Technology Solutions India κυμαίνεται από ₹340K έως ₹463K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CBTS Technology Solutions India. Τελευταία ενημέρωση: 10/31/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹364K - ₹439K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹340K₹364K₹439K₹463K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CBTS Technology Solutions India?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην CBTS Technology Solutions India in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹463,458. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CBTS Technology Solutions India για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in India είναι ₹339,603.

