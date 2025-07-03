Catholic Health Services Μισθοί

Κατάλογος Εταιρειών
Ο διάμεσος μισθός της Catholic Health Services είναι $487,550 για έναν Ιατρός . Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Catholic Health Services. Τελευταία ενημέρωση: 11/20/2025

Ιατρός
$488K
Ο υψηλότερος αμοιβόμενος ρόλος που αναφέρθηκε στην Catholic Health Services είναι Ιατρός at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αμοιβή $487,550. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Catholic Health Services είναι $487,550.

