Castor
Castor Λειτουργίες Μάρκετινγκ Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Λειτουργίες Μάρκετινγκ in Netherlands στην Castor κυμαίνεται από €68.7K έως €95.7K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Castor. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€73.6K - €86.7K
Netherlands
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€68.7K€73.6K€86.7K€95.7K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Castor?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Λειτουργίες Μάρκετινγκ στην Castor in Netherlands φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €95,692. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Castor για τον ρόλο Λειτουργίες Μάρκετινγκ in Netherlands είναι €68,702.

