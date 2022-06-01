Castleton Commodities International Μισθοί

Ο μισθός της Castleton Commodities International κυμαίνεται από $55,275 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για έναν Διοικητικός Βοηθός στο χαμηλό άκρο έως $177,131 για έναν Χρηματοοικονομικός Αναλυτής στο υψηλό άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από παρόντες και πρώην υπαλλήλους της Castleton Commodities International . Τελευταία ενημέρωση: 10/13/2025