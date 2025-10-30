Κατάλογος Εταιρειών
Casavo Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Italy στην Casavo κυμαίνεται από €48.5K έως €66.3K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Casavo. Τελευταία ενημέρωση: 10/30/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

€52.5K - €62.3K
Italy
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
€48.5K€52.5K€62.3K€66.3K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού στην Casavo in Italy φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή €66,337. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Casavo για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικών Λογισμικού in Italy είναι €48,455.

