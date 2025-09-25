Κατάλογος Εταιρειών
Carousell
Carousell Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India στην Carousell κυμαίνεται από ₹7.21M έως ₹10.29M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Carousell. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹8.27M - ₹9.68M
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹7.21M₹8.27M₹9.68M₹10.29M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.94M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Carousell?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού στην Carousell in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹10,291,063. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Carousell για τον ρόλο Διευθυντής Μηχανικής Λογισμικού in India είναι ₹7,212,540.

