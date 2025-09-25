Κατάλογος Εταιρειών
Carousell
Carousell Διαχειριστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Διαχειριστής Προϊόντος in Singapore στην Carousell κυμαίνεται από SGD 196K έως SGD 268K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Carousell. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 210K - SGD 254K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 196KSGD 210KSGD 254KSGD 268K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

SGD 210K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Carousell?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Διαχειριστής Προϊόντος στην Carousell in Singapore φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή SGD 267,721. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Carousell για τον ρόλο Διαχειριστής Προϊόντος in Singapore είναι SGD 196,175.

