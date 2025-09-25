Κατάλογος Εταιρειών
Carousell
Carousell Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Σχεδιαστής Προϊόντος in Taiwan στην Carousell κυμαίνεται από NT$860K έως NT$1.18M ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Carousell. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

NT$932K - NT$1.11M
Taiwan
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
NT$860KNT$932KNT$1.11MNT$1.18M
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

NT$5.08M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Carousell?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην Carousell in Taiwan φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή NT$1,177,285. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Carousell για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in Taiwan είναι NT$859,930.

