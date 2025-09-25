Κατάλογος Εταιρειών
Carousell
Carousell Επιστήμονας Δεδομένων Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Επιστήμονας Δεδομένων in Singapore στην Carousell κυμαίνεται από SGD 119K έως SGD 174K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Carousell. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

SGD 137K - SGD 156K
Singapore
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
SGD 119KSGD 137KSGD 156KSGD 174K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Carousell?

Συχνές Ερωτήσεις

The highest paying salary package reported for a Επιστήμονας Δεδομένων at Carousell in Singapore sits at a yearly total compensation of SGD 173,658. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Carousell for the Επιστήμονας Δεδομένων role in Singapore is SGD 119,206.

Άλλοι Πόροι