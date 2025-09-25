Κατάλογος Εταιρειών
Caris Life Sciences
Caris Life Sciences Μηχανικός Λογισμικού Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Μηχανικός Λογισμικού in United States στην Caris Life Sciences ανέρχεται σε $130K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Caris Life Sciences. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Caris Life Sciences
Software Engineer
New York, NY
$130K
-
$127K
$0
$3K
1 Έτος
1 Έτος
Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Λογισμικού στην Caris Life Sciences in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $189,500. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Caris Life Sciences για τον ρόλο Μηχανικός Λογισμικού in United States είναι $130,375.

Άλλοι Πόροι