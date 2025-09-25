Κατάλογος Εταιρειών
Caris Life Sciences
Caris Life Sciences Information Technologist (IT) Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Information Technologist (IT) στην Caris Life Sciences κυμαίνεται από $54K έως $75.4K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Caris Life Sciences. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

$58.5K - $70.9K
United States
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
$54K$58.5K$70.9K$75.4K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

$160K

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Caris Life Sciences?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για jobFamilies.Information Technologist (IT) στην Caris Life Sciences φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $75,400. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Caris Life Sciences για τον ρόλο jobFamilies.Information Technologist (IT) είναι $53,950.

Άλλοι Πόροι