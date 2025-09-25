Κατάλογος Εταιρειών
CarGurus
Εργάζεστε Εδώ; Διεκδικήστε την Εταιρεία σας
    Levels FYI Logo
  • Μισθοί
  • Σχεδιαστής Προϊόντος

  • Όλοι οι Μισθοί Σχεδιαστής Προϊόντος

CarGurus Σχεδιαστής Προϊόντος Μισθοί

Το διάμεσο πακέτο αποζημίωσης Σχεδιαστής Προϊόντος in United States στην CarGurus ανέρχεται σε $187K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της CarGurus. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέσος Μισθός
company icon
CarGurus
Product Designer
Boston, MA
Σύνολο ανά έτος
$187K
Επίπεδο
Senior
Βάση
$150K
Stock (/yr)
$22K
Μπόνους
$15K
Έτη στην εταιρεία
0-1 Έτη
Έτη εμπειρίας
11+ Έτη
Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη CarGurus?

$160K

Πληρωθείτε Δίκαια, Μη Σας Εκμεταλλεύονται

Έχουμε διαπραγματευτεί χιλιάδες προσφορές και τακτικά επιτυγχάνουμε αυξήσεις 30.000$+ (μερικές φορές 300.000$+). Διαπραγματευτείτε τον μισθό σας ή το βιογραφικό σας από τους πραγματικούς ειδικούς - στελέχη προσλήψεων που το κάνουν καθημερινά.

Τελευταίες Υποβολές Μισθών
ΠροσθήκηΠροσθήκη ΑμοιβήςΠροσθήκη Αμοιβής

Εταιρεία

Τοποθεσία | Ημερομηνία

Όνομα Βαθμίδας

Ετικέτα

Έτη Εμπειρίας

Σύνολο / Στην Εταιρεία

Συνολική Αποζημίωση

Βάση | Μετοχές (έτ) | Μπόνους
Δεν βρέθηκαν μισθοί
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Εξαγωγή ΔεδομένωνΠροβολή Διαθέσιμων Θέσεων

Χρονοδιάγραμμα Κατοχύρωσης

25%

ΕΤΟΣ 1

25%

ΕΤΟΣ 2

25%

ΕΤΟΣ 3

25%

ΕΤΟΣ 4

Τύπος Μετοχών
RSU

Στην CarGurus, τα RSUs υπόκεινται σε χρονοδιάγραμμα κατοχύρωσης 4 ετών:

  • 25% κατοχυρώνεται στο 1st-ΕΤΟΣ (25.00% ετησίως)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 2nd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 3rd-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)

  • 25% κατοχυρώνεται στο 4th-ΕΤΟΣ (6.25% τριμηνιαία)



Λάβετε Επαληθευμένους Μισθούς στο Email σας

Εγγραφείτε για επαληθευμένες Σχεδιαστής Προϊόντος προσφορές.Θα λαμβάνετε την ανάλυση των στοιχείων αποδοχών μέσω email. Μάθετε Περισσότερα

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και Όρους Χρήσης της Google.

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Σχεδιαστής Προϊόντος στην CarGurus in United States φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή $380,000. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην CarGurus για τον ρόλο Σχεδιαστής Προϊόντος in United States είναι $183,750.

Προτεινόμενες Θέσεις

    Δεν βρέθηκαν προτεινόμενες θέσεις για την CarGurus

Σχετικές Εταιρείες

  • Zillow
  • eBay
  • SoFi
  • Etsy
  • Pandora
  • Δείτε όλες τις εταιρείες ➜

Άλλοι Πόροι