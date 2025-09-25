Κατάλογος Εταιρειών
Caresoft Global
Caresoft Global Μηχανικός Υλικού Μισθοί

Η μέση συνολική αποζημίωση Μηχανικός Υλικού in India στην Caresoft Global κυμαίνεται από ₹455K έως ₹621K ανά year. Δείτε την ανάλυση βασικού μισθού, μετοχών και μπόνους για τα συνολικά πακέτα αποζημίωσης της Caresoft Global. Τελευταία ενημέρωση: 9/25/2025

Μέση Συνολική Αποζημίωση

₹487K - ₹589K
India
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος
₹455K₹487K₹589K₹621K
Συνηθισμένο Εύρος
Δυνατό Εύρος

₹13.98M

Ποια είναι τα επαγγελματικά επίπεδα στη Caresoft Global?

Συχνές Ερωτήσεις

Το υψηλότερο πακέτο αμοιβής που αναφέρθηκε για Μηχανικός Υλικού στην Caresoft Global in India φτάνει σε ετήσια συνολική αμοιβή ₹620,662. Αυτό περιλαμβάνει βασικό μισθό καθώς και τυχόν μετοχικές αποζημιώσεις και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αμοιβή που αναφέρθηκε στην Caresoft Global για τον ρόλο Μηχανικός Υλικού in India είναι ₹454,796.

