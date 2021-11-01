Κατάλογος Εταιρειών
Caption Health
Caption Health Μισθοί

Το εύρος μισθών της Caption Health κυμαίνεται από $129,848 σε συνολική αποζημίωση ετησίως για Επιχειρησιακός Αναλυτής στο χαμηλότερο άκρο έως $186,563 για Διευθυντής Προϊόντος στο υψηλότερο άκρο. Το Levels.fyi συλλέγει ανώνυμους και επαληθευμένους μισθούς από νυν και πρώην υπαλλήλους της Caption Health. Τελευταία ενημέρωση: 8/13/2025

$160K

Πληρωθείτε, Μην Εξαπατηθείτε

Επιχειρησιακός Αναλυτής
$130K
Διευθυντής Προϊόντος
$187K
Μηχανικός Λογισμικού
$164K

Συχνές Ερωτήσεις

Ο ρόλος με την υψηλότερη πληρωμή που αναφέρθηκε στην Caption Health είναι ο Διευθυντής Προϊόντος at the Common Range Average level με ετήσια συνολική αποζημίωση $186,563. Αυτό περιλαμβάνει τον βασικό μισθό, καθώς και τυχόν πιθανή αποζημίωση σε μετοχές και μπόνους.
Η διάμεση ετήσια συνολική αποζημίωση που αναφέρθηκε στην Caption Health είναι $164,175.

